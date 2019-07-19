قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة انها تحقق في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب دواء “للتخسيس” روجت له احدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الاعلانات الالكترونية.

ودعت الوزارة في بيان لها الى اتباع التعليمات الصادرة منها والابتعاد عن الادوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة عدد منها على الصحة مشددة على اهمية التعاون معها في الابلاغ عن كل من يروج لتلك الادوية.

يذكر ان الوزارة اتخذت اجراءات عديدة بشأن الاعلانات غير المرخصة من قبل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الى جانب متابعة البلاغات الواردة عن الادوية المغشوشة.