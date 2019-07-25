محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 يوليو 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
26 يوليو 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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