حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 يوليو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 35°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.