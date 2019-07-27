كولمان يفوز بسباق 100 متر في البطولة الأمريكية لألعاب القوى

دي موين (إيوا) (رويترز) – أظهر كريستيان كولمان تألقه مجددا في سباق 100 متر بعدما أحرز اللقب في البطولة الأمريكية لألعاب القوى المؤهلة لبطولة العالم بعدما سجل زمنا أقل من عشر ثوان يوم الجمعة.

وفاز كولمان، صاحب فضية بطولة العالم والذي يحمل أفضل زمن هذا العام ويبلغ 9.81 ثانية، بلقب السباق بعدما سجل 9.99 ثانية في النهائي و9.96 في قبل النهائي.

وانضم مايك رودجرز وكريستوفر بيلتشر إلى كولمان في الفريق الأمريكي المشارك في بطولة العالم في الدوحة. وسجل العداءان 10.12 ثانية لكن رودجرز جاء ثانيا بفارق ضئيل جدا.

ولم يشارك جاستن جاتلين، الذي ضمن التأهل لبطولة العالم كحامل لقب سباق 100 متر، في الدور النهائي بعدما جاء ثالثا في قبل النهائي بزمن 10.16 ثانية.

وفازت تيانا دانييلز، التي تحولت الأسبوع الماضي إلى الاحتراف، بسباق 100 متر للسيدات في 11.20 ثانية بينما جاءت رابعة في بطولة الجامعات الأمريكية.

واحتلت إنجليش جاردنر المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب موروليك أكينوسون.

وواصلت أليسون فيلكس، الفائزة بستة ألقاب أولمبية، محاولاتها للمشاركة في بطولة العالم وبلغت العداءة التي أنجبت حديثا نهائي سباق 400 متر بعدما سجلت 51.45 ثانية واحتلت المركز الرابع في تصفياتها بقبل النهائي.

وتشارك فيلكس في سباق لأول مرة في 13 شهرا بعد إنجاب ابنتها كامرين في نوفمبر تشرين الثاني. وسجلت شاكيما ويمبلي أسرع زمن في هذه التصفيات وبلغت 50.20 ثانية.