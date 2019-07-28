وفيات يوم الاحد 28 يوليو 2019

بندر محمد شلاش شديد العازمي، «21 عاماً»، شيع، أم الهيمان، ق4، ش12، م17، ت: 97777758.

دلال سليمان ناصر السعيد، أرملة علي إبراهيم المانع، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: اليرموك، ق4، ش1، م59 «أ»، للنساء: العديلية، ق3، ش34، م16، ت: 66139991.

صالح علي إسماعيل البدر، «63 عاماً»، شيع، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: مشرف، ق2، ش8، م6، ت: 66172217.

سالم فرج مديد، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش9، م277، للنساء: فهد الأحمد، ق1، ش133، م12، ت: 99073270 – 50202299 – 55669119.

مطيرة ناصر سعد العازمي، أرملة سالم عايض الغبيشان، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: فهد الأحمد، ق3، ش301، م1، للنساء: سلوى، ق2، ش1، م30، ت: 99824296.

بدرية جاسم الجميعي، زوجة حمود جابر المحمد، «70 عاماً»، التشييع بعد صلاة المغرب، للرجال: الشهداء، ق5، ش507، م61، للنساء: بيان، ق13، ش6، م360، ت: 99993848.

شيخة محمد سعود الوقيان، أرملة بدر حمد سالم العمر، «90 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الاثنين، للرجال: الفيحاء، ديوان الوقيان، مقابل مطافئ الشهداء، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش46، م13، ت: 99874477.

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