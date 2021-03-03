وفيات يوم الاربعاء 3 مارس 2021

شطة أرغيان الرميضي، أرملة، مجبل بن ساير الرميضي، 78 عاماً، «شيعت»، ت: 94922988، 99895899، 99607832.

فوزية مبارك علي البغدادي، زوجة، عبدالله حسن القبندي، 67 عاماً، «شيعت»، ت: 90053231، 66070072، 96632005.

نهابه خلف نهابه حمادة، 93 عاماً، «شيعت»، ت: 99614137، 97227599، 52222192، 66497191، 99077954.

فالح محمد شعيل الهاجري، 73 عاماً، «شيع»، ت: 99070909، 55585944.

صالح مندي عبدالله الفودري، 95 عاماً، «شيع»، ت: 95588373، 99858660، 97353363، 99026032.

شجاع ساير ضيف الله القحص، 79 عاماً، «شيع»، ت: 66555014، 66555013.

خالد عبدالله حسن شعبان، 59 عاماً، «شيع»، ت: 65854994.

ملكية محمد غلوم مرتضى، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 99866123، 99467910.

عادل فاضل احمد الجميلي، 76 عاماً، «شيع»، ت: 99736191.