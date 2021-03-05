وفيات يوم الجمعة 5 مارس 2021

سميرة حسين محمد الصائغ، زوجة، صالح عبدالصمد ملا جمعة، 72 عاما، «شيعت»، ت: 67717341، 99050053

هيام فهد دخيل الشمري، 54 عاما، «شيعت»، ت: 69996829، 94416264

هيفاء أحمد محمد اليوحه السميط، 56 عاما، «شيعت»، ت: 99688277، 97633388

ليلى حسين فلاح السحيب، زوجة، جمال حسين علي الصانع، 55 عاما، «شيعت»، ت: 99557440

عائشة محمد زايد الراشد، أرملة، سليمان علي المشوطي، 75 عاما، «شيعت»، ت: 66446131، 99625820

فوزية مصبح عبدالرحمن الحزمى، 73 عاما، «شيعت»، ت: 99168877، 99080063

أمل عباس سليمان الدوسري، زوجة، عبدالله سالم عبدالله بوتلف، 62 عاما، «شيعت»، ت: 66777055، 66777066

بلقيس عبدالرحيم رحيم بخش، زوج، أحمد غفران فضل عبدالرحمن، 68 عاما، «شيعت»، ت: 99505438، 55561152

موجعه مرزوق خلف عويمر، أرملة، مجبل عوض بن عويمر الملعبي، 73 عاما، «شيعت»، ت: 50700808، 99860705

فخرية بدر فهد الطخيم، 74 عاما، «شيعت»، ت: 66622595، 22528039