وفيات يوم السبت 6 مارس 2021

مبارك سعد فهاد العازمي، 82 عاماً، «شيع»، ت: 99770084.

حبيبه عبدالله علي صفر، زوجة، فاضل محمد حيدر محمد، 49 عاماً، «شيعت»، ت: 55411102.

أسعد علي عبدالرحمن السلطان، 20 عاماً، «شيع«، ت: 55553430، 50811455، 97911686.

بدرية عبدالله الجبر، أرملة، عبدالله يوسف عبدالله المشعل، 80 عاماً، «شيعت»، ت: 99051239، 99746142.

مريم إبراهيم علي الحوال، أرملة، عبدالله محمد الحمود المطلق، 71 عاماً، «شيعت»، ت: 55605600، 55106060، نساء: 97444661، 99970070.

حَسنَة راضي حسين المزيد، أرملة، حسين محمد بن حسين، 85 عاماً، «شيعت»، ت: رجال: 97279333، 90000231، نساء: 99194022.

محمد عبدالرحمن محمد العبيد، 72 عاماً، «شيع»، ت: 68880035، 98000957.

فهد ذيبان مدعث العجمي، 91 عاماً، «شيع»، ت: 55994555.

فاطمة عبدالله العمار، أرملة، سيد عبدالرزاق محمود الرزوقي، 91 عاماً، «شيعت»، ت: 99746834، 99871018.

فاتن أحمد عبدالرحمن الدعيج، زوجة،جمال محمد البنوان، 54 عاماً، «شيعت»، ت: 95580166، 50444650.

عبدالرزاق حسين محمد البلوشي، 81 عاماً، «شيع»، ت: 66168618، 66123207، 51517166.

توفيق رزوقي الشراد، 76 عاماً، «شيع»، ت: 99796550، 99784215، 55836585.

بدرية عبدالعزيز عبدالله المنيع،أرملة ، تركي حمود صالح بو يابس 86 عاماً، «شيعت»، ت: 50588888، 97488888.

عشيه سالم بادي الشمري، أرملة، غربي عمر الرمالي الشمري، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 95553400.

محمد مبارك محمد الصميم، 19 عاماً، «شيع»، ت: 99635128.