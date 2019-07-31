موسم صيد الربيان يبدأ غدا

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الربيان سوف يبدأ غدا الخميس اول اغسطس بالمياة الاقتصادية بعد توقف دام سبعة اشهر، مشيرا إلى أهمية متابعة فترات الحظر والصيد مع دول الجوار ومدي التزامها واعداد الاحصائيات من قبل الجهات المعنيه للوقوف على جدوى حظر صيد الربيان، وهل يوجد زيادة فعلية في نسبه مصيد الربيان لهذا الموسم بعد حظر صيده سبعة اشهر.

وطالب الصويان بضرورة إيجاد حلول وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات ومتابعة حظر الصيد بالتنسيق مع الدول المجاورة، مؤكدا أن فتره الحظر كل عام لا تأتِ بثمارها ولا تحقق زيادة بمخزون الربيان بالمياه المشتركة بطريقة ملحوظة وايجابية، بسبب عدم التزام بعض الصيادين من دول الجوار، بدليل عرض مئات الأطنان من الأسماك والربيان في مزاد الاسماك المستوردة اثناء فترة حظر صيد الزبيدي والربيان، لافتا إلى ضرورة الاستماع إلى رأي ووجهات نظر اتحاد الصيادين المبنية على الإحصائيات عبر المتابعه المستمره بما يتم إنزاله من الربيان المحلي بالاسواق خلال فتره موسم صيده.

ودعا الصويان عموم الصيادين إلى الالتزام بالمرسوم الاميري 1980/46 وبالقوانين والقرارات المنظمة لمهنة الصيد وذلك تفاديا لأي مخالفات، مؤكدا أن من يرتكب اَي مخالفة عليه تحمل عواقب ذلك، آملا من الجميع العمل على أن يكون موسم صيد الربيان لهذا العام وفير ونظيف وخال من التجاوزات والمخالفات.