قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد خلال ال 72 ساعة المقبلة يكون شديد الحرارة نهارا وحارا في الساعات الأولى من الليل وحارا نسبيا في آخره مع نشاط للرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة نهارا وتؤدي إلى ارتفاع موج البحر.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد لا تزال متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا تكون اغلبها في صورة رياح شمالية غربية تنشط احيانا.

وأوضح القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و 50 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و 55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و 50 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس ليل غد يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و 35 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار يوم بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و 50 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و 35 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 4 أقدام.