اكد القنصل العام للكويت لدى جدة وائل العنزي اليوم الخميس جاهزية بعثة الحج الكويتية بمكة المكرمة لاستقبال حجاج الكويت وحملات الحج الكويتية.

واعرب العنزي لدى تفقده مقر بعثة الحج الكويتية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن السعادة لاكتمال جميع الاستعدادات لتقديم افضل الخدمات واكملها للحجاج الكويتيين الذين يبلغ عددهم لهذا العام 9500 من ضمنهم الف من غير محددي الجنسية.

واشاد بجهود جميع اعضاء بعثة الحج الكويتية وحرصهم على تهيئة الخدمات كافة التي يحتاجها الحاج في جميع المشاعر (عرفات ومزدلفة ومنى) والبيئة المناسبة والمميزة لاستقبال حجاج بعثة الحج الكويتية.

واوضح ان اعضاء البعثة سيكونون موجودين في كل المشاعر في اثناء تنقل الحجاج الكويتيين لتوفير كل الاحتياجات اللازمة التي تساعدهم على اداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وقال ان القنصلية الكويتية في جدة سيكون لها وجود في مقر بعثة الحج كما هو متبع سنويا حرصا من الطاقم القنصلي على متابعة عملها وشؤون الحجاج عن قرب اضافة الى تقديم المساعدة لهم وتيسير امورهم.

ودعا حجاج البعثة الكويتية الى الالتزام بالانظمة واللوائح المعمول بها خلال موسم الحج مؤكدا ان متجاوزي تلك الانظمة واللوائح سيعرضون انفسهم للمساءلة القانونية.

وثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن واضافة المزيد من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة حتى امسى الحج اكثر سهولة ويسرا.

وكانت السلطات السعودية قد بدأت في استعدادها مبكرا لاستقبال الحجاج لهذا العام الذين وفدوا الى الاراضي المقدسة من جيمع انحاء العالم وبلغ عددهم حتى الان 250ر1 مليون حاج.