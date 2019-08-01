أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الخميس اعتماد 280 مقعدا لموظفيها الراغبين في استكمال دراسة “البكالوريوس” و”الماجستير” و”الدكتوراه” وذلك وفقا للميزانية المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وقالت مديرة إدارة التطوير والتنمية في الوزارة سعاد أبو مرزوق في تصريح صحفي ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد ميزانية اختيار أسماء المرشحين للحصول على إجازة وبعثة دراسية وفقا لخطة البعثات الدراسية للعام 2019/2020.

وأوضحت ان دراسة “الماجستير” و”الدكتوراه” شملت تسعة تخصصات هي التقويم والقياس والتربية الخاصة والتربية الفنية وتكنولوجيا التعليم والمكتبات ومصادر التعلم وأصول تربية وإدارة تربية وتخطيط إلى جانب مناهج وطرق تدريس والإرشاد النفسي والمدرسي.

وأضافت ان دراسة البكالوريوس شملت خمسة تخصصات هي الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية إلى جانب الإحصاء والبحوث العلمية.