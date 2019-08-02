أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية اليوم الجمعة أنها تجري تحقيقا لبيان أسباب حريق اندلع في أحد الجسور قيد الإنشاء على طريق الشيخ زايد آل نهيان (الدائري الخامس).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه فور وقوع الحريق تم ابلاغ الإدارة العامة للاطفاء للوقوف على الوضع والحادث حيث تمكنت فرقها من السيطرة على الحريق كما تواجد في موقع الحادث فريق من الجهاز المشرف.

وكانت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للاطفاء الكويتية ذكرت في بيان لها اليوم أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في جسر قيد الإنشاء على طريق (الدائري الخامس) بين منطقتي الفردوس والأندلس دون وقوع أي اصابات.

وأوضحت الإدارة أن فرق إطفاء الصليبيخات والعارضية والاسناد ومشرف هرعت الى موقع الحادث وتمكنت من سيطرتها على الحريق في وقت قياسي مشيرة إلى أنه جار التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.