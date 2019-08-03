أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الجمعة بالاستقبال الطيب الذي تحظى به الجالية الكويتية في مدينة (ديفون لي بان) في جنوب فرنسا.

جاء ذلك في تصريح للجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الحفل السنوي الذي اقامته السفارة الكويتية بمدينة (ديفون-لي-بان) احتفاء بالجالية الكويتية ولتعزيز العلاقات الكويتية – الفرنسية.

كما أشاد الجار الله بجهود السفير الكويتي في فرنسا سامي السليمان وحرصه على تواجده في تلك المدينة التي يتواجد فيها الكثير من الكويتيين وتنظيمه لهذا الحفل الذي يواكب أيضا ذكرى أليمة في الكويت.

وقال “اننا اليوم نترحم على شهداء الكويت ونتوجه بالدعاء الى حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بطول العمر والصحة والعافية”.

وأضاف “ان الكويت تستذكر الدور الذي قامت به مدينة (ديفون- لي- بان) تجاه الكويتيين الذين تواجدوا فيها اثناء فترة الغزو العراقي وكيف ساندتهم في تلك الايام الصعبة واحتضنتهم وقدمت لهم كل التسهيلات من دراسة ورعاية”.

واوضح “ومنذ ذلك الوقت فقد ارتبط العديد من الكويتيين بهذه المدينة لانها ذات طبيعة خلابة وتحظى بموقع متميز بالقرب من مدينة جنيف السويسرية وبقية الجنوب الفرنسي مستفيدين من إمكانياتها ومميزات من امن وخدمات جيدة للغاية”.

وقال ان الكويت تستذكر ايضا الدور المتميز الذي قامت به الحكومة الفرنسية لدعم الحق الكويتي والمشاركة الايجابية والبناءة في عملية تحرير الكويت “ما يسعدنا ان نتشارك ككويتين مع الفرنسيين في هذا الحفل”.

واعرب عن امله ان تتواصل هذه العلاقات الطبية بين الجالية الكويتية وسلطات مدينة (ديفون – لي- بان).