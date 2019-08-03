اختار المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لأطباء الشبكية (ASRS) جراح طب وشبكية العين الدكتور الكويتي خالد السبتي من بين أربعة جراحين في العالم لبث عملياتهم المعقدة ضمن أعماله على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الأكبر من نوعه عالميا.

وانفرد أيضا خلال مشاركته في المؤتمر بإجراء ثلاث عمليات جراحية معقدة بثت للمشاركين مباشرة على الهواء مستخدما جهازا من ابتكاره شخصيا لمعالجة حالة معقدة تتعلق بانفصال الشبكية وتمت بنجاح متبعا تقنية جديدة تختلف تماما عن الطريقة المعتادة.

وقال السبتي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن العمليات الثلاث التي أجراها كانت لحالات معقدة جدا واستخدم جهازا من ابتكاره لمعالجة انفصال شبكية “ورآه المشاركون في المؤتمر للمرة الأولى وشرحت لهم عنه وهو فعال كثيرا لحالات صعبة للشبكية وكانت العملية الثالثة معقدة جدا عبارة عن تليفات تحت الشبكية وفوقها واتبعت طريقة خاصة جدا لإزالتها”.

وأشار إلى أن الجراحين الذين اختيروا لبث عملياتهم المعقدة من مستشفياتهم إلى المؤتمر هم إضافة إليه الدكتور ستيف تشارلز من الولايات المتحدة وستانو ريتزو من إيطاليا وارنستو بالي من بلجيكا.

وأوضح أن كل طبيب من هؤلاء الأربعة أجرى ثلاث عمليات لحالات صعبة ومعقدة وحققت فائدة للحضور من استشاريين وأطباء إذ اطلعوا على كيفية إجراء العمليات الدقيقة والصعبة والتكنيك والطرق المستخدمة فيها وتفاعلوا معها على الهواء من خلال الأسئلة والمناقشات.

ولفت السبتي إلى أهمية المؤتمر الأمريكي للشبكية (ASRS) الذي اختتم الأسبوع الماضي خصوصا أنه الأكبر عالميا وشارك فيه نخبة من الأطباء والجراحين حول العالم قدر عددهم ب 1500 جراح ويقام سنويا منذ 20 عاما وتمت للمرة الأولى هذا العام إضافة فقرة العمليات على الهواء مباشرة.

وأعرب عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يضع الكويت على خريطة العالم في طلب وجراحة العيون والشبكية ويرفع رايتها في مثل هذا المحفل العلمي والجراحي المهم لطب الشبكية وجراحتها.

وعبر عن اعتزازه برفع علم الكويت عاليا بين أعلام الولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا للمرة الأولى في هذا المؤتمر الذي يختار نخبة أطباء يتم ترشيحهم من لجنة معينة عن طريق متابعة الجراحين حول العالم ومشاركاتهم في مؤتمرات عالمية متخصصة.

وأشار إلى أن الكويت تضم نخبة من الأطباء في شتى الاختصاصات وعقولا وجراحين عالميين لا يقل مستواهم عن أي مستوى علمي متقدم في العالم وتستحق أن يبقى علمها خفاقا في جميع المحافل الطبية.

والدكتور السبتي حاصل على البورد الكندي والزمالة الكندية في طب وجراحة الشبكية منذ عام 2000 وكان يشغل رئيس وحدة الشبكية في مستشفى البحر لمدة ثماني سنوات وأجرى عمليات معقدة وصعبة يربو عددها على خمسة آلاف عملية للشبكية داخل الكويت وخارجها.

كما سجل براءتي اختراع والثالثة قيد الدراسة قدمها في مؤتمر للابداع عقد في الولايات المتحدة أخيرا كما تولى تطوير جهاز طبي خاص بالعيون أضيف إلى المنظومة الصحية العالمية.

وكان مركز الكويت التخصصي للعيون ممثلا بالدكتور السبتي من بين مئات المراكز النوعية حول العالم الذي اختير ضمن سبعة مراكز تم انتقاؤها للمشاركة في مؤتمر (فلورتينا 2019) في ايطاليا للقيام بنقل مباشر للعمليات من الكويت وعرضها في المؤتمر في بث حي.

وكانت الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعتبر من أهم المؤتمرات التخصصية ويعقد كل سنتين في إيطاليا بمشاركة نحو ثلاثة آلاف جراح شبكية من أنحاء العالم.