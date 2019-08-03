“ديوان حقوق الإنسان” الكويتي يزور #البدون المحتجزين في السجن العمومي

قام وفد من أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي بزيارة ميدانية للسجن العمومي للاطلاع على أوضاع المحتجزين على ذمة التحقيق من المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال عضو مجلس الإدارة في الديوان يوسف الصقر في تصريح اليوم السبت إن أعضاء الديوان التقوا مع المحتجزين من المقيمين بصورة غير قانونية الخميس الماضي لمدة 4 ساعات اطلعوا خلالها على أوضاعهم داخل السجن وعلى التحقيقات التي جرت معهم والاستماع الى ما لديهم من ملاحظات.

وأوضح الصقر أن الاجتماع مع المحتجزين كان بشكل منفرد مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير حول زيارة الديوان الى الجهات المسؤولة بالدولة.

وأكد أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت محل اهتمام الديوان الوطني لحقوق الإنسان داعيا الى العمل على حل قضية هذه الفئة بشكل نهائي.