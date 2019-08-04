الناطق باسم الحكومة الكويتية ينفي وجود توصية وزارية بحل البرلمان

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان (تقرير وزاري يوصي بحل المجلس) مؤكدا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات.

وقال المزرم في بيان صحفي إن الخبر المشار إليه “عار عن الصحة” مؤكدا في الوقت نفسه أن “أيا من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء لم تعد تقريرا في هذا السياق”.

وشدد على أن العلاقة بين السلطتين “قائمة على التعاون وفصل السلطات” لافتا إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم التزاما بما صرح به سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.

ودعا كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.