4 أشياء من المتوقع الإعلان عنها خلال حدث هاتف Galaxy Note 10

ينتظر الوسط التقني حدث سامسونج ( Galaxy Unpacked ) الذي ستكشف فيه عن سلسلة هواتفها الرائدة ( جالاكسي نوت 10 ) Galaxy Note 10 المزودة بقلم إلكتروني.

سيُعقد الحدث يوم الأربعاء القادم الموافق 7 أغسطس؛ في مركز باركليز في بروكلين بمدينة نيويورك، وهو المكان نفسه الذي عقدت فيه الشركة حدث الإعلان عن الإصدار التاسع من السلسلة (جالاكسي نوت 9) العام الماضي.

كما أعلنت سامسونج خلال الأسبوع الماضي عن حاسوبها اللوحي الجديد ( Galaxy Tab S6 )، الذي يعتبر منافسًا قويًا لحاسوب (iPad Pro) من آبل، وحاسب (Surface Pro) من مايكروسوفت، زمن الواضح أن سامسونج تنافس هذا العام بقوة على جميع الأصعدة.

تشير الشائعات إلى أن هاتف (جالاكسي نوت 10) سيحافظ على التصميم الأساسي لفئة جالاكسي نوت، مع حصوله على ميزات (Galaxy S10)، مثل الكاميرا الأمامية المُضمنة في الشاشة نفسها، والكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات،؛ وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

فيما يلي 4 أشياء من المتوقع أن تعلن عنها سامسونج خلال حدث هاتف Galaxy Note 10:

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1- هاتف (جالاكسي نوت 10):

من المتوقع أن تعلن سامسونج عن إصدارين من هاتفها الجديد Galaxy Note 10، إصدار أصغر بشاشة 6.3 بوصات، وإصدار أكبر بشاشة 6.8 بوصات، بالإضافة إلى إصدار آخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

لا شك أن مقاس الشاشات الكبيرة مثل 6.8 بوصات يقترب من مقاسات شاشات الأجهزة اللوحية، إلا أن سامسونج قطعت خطوات رائعة فيما يخص نسبة الشاشة إلى الجسم في هواتفها الرائدة.

تشير التقارير إلى دعم هواتف Galaxy Note 10 لكاميرا خلفية ثلاثية العدسات هذه المرة، بما في ذلك الكاميرا ذات الزاوية العريضة 16 ميجابكسل الموجودة في هواتف Galaxy S10، بالإضافة إلى كاميرا استشعار العمق (ToF).

من المتوقع أن تعمل هواتف (جالاكسي نوت 10) بمعالج Snapdragon 855 Plus الذي أعلنت عنه كوالكوم قبل أسبوعين، لتكون من بين أوائل الهواتف التي تدعم هذا المعالج.

من المتوقع أيضًا وجود دعم للشحن الفائق السرعة، وزيادة سعة البطاريات، وأن تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 و12 جيجابايت. ولكن الأهم من ذلك كله هو الميزات الجديدة التي سيدعمها القلم الإلكتروني، كما أن هناك أيضًا تقارير متضاربة حول التخلى عن منفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ميليمتر.

2- ساعة Galaxy Watch Active 2:

لقد مر أقل من نصف عام منذ أن أطلقت سامسونج الإصدار الأول من ساعة Galaxy Watch Active، لكن بعض التقارير تُشير إلى أن الشركة جاهزة بالفعل للإعلان عن الإصدار الثاني خلال الحدث القادم. وأنه سيأتي بحجمين – 40 مم و44 مم – بدلاً من تصميم 40 مم واحد فقط مثل الإصدار الأصلي.

علاوة على ذلك؛ من المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار الجديد من Galaxy Watch Active مع دعم LTE، بحيث يمكنك ترك هاتفك في المنزل عند الخروج لممارسة الرياضة.

3- هاتف Galaxy Fold:

من المتوقع أن تعلن سامسونج خلال هذا الحدث عن المزيد من التفاصيل حول الوقت الذي ستطرح فيه هاتفها القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold رسميًا للبيع.

بعد قرار سامسونج بتأجيل الإطلاق الرسمي لهاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold من أجل معالجة بعض عيوب التصميم، تظهر كل أسبوع معلومات جديدة حول إلغاء طلبات الحجز المسبق للهاتف، ومع ذلك وبالرغم من الشائعات المتكررة التي تدعي أن هاتف Galaxy Fold سوف يطلق قريبًا، لم تحدد الشركة تاريخ إطلاق محدد للهاتف حتي الآن.

وإذا استمر هذا التأخير لفترة أطول، فقد نصل إلى موعد إطلاق هاتف Galaxy Note 10 للبيع قبل هاتف Galaxy Fold، على الرغم من أن الأخير قد أعلنت عنه الشركة لأول مرة في أواخر شهر فبراير الماضي.

4- إصدار جديد من Galaxy Home:

أعلنت سامسونج خلال حدث العام الماضي عن مكبر الصوت المنزلي الذكي Galaxy Home، الذي يتضمن مساعدها الصوتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بيكسبي Bixby.

من المتوقع أن تعلن الشركة خلال حدث هذا العام عن إصدار جديد من الجهاز، أو دعم الإصدار القديم بعدد من الميزات الجديدة مثل منح المساعد الصوتي بيكسبي (Bixby) صلاحيات أكبر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى حصول (Samsung SmartThings) على ترقية كبيرة.