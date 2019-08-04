“الشؤون” تصدر قرار إشهار “جمعية النزاهة الوطنية” والبديّح رئيساً بالتزكية

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قرارا بإشهار جمعية النزاهة الوطنية الكويتية جاء فيه:

٭ مادة اولى: تشهر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.

٭ مادة ثانية: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الادارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وينص ملخص النظام الاساسي لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية على ما يلي: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية النزاهة الوطنية الكويتية» طبقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وتهدف الجمعية الى تعزيز قيم النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد لدى الافراد والمؤسسات والمجتمع وتحقيق الحوار والتعاون بين مختلف القطاعات في الدولة والمساهمة بالرأي في مشروعات القوانين والنظم القانونية وتدعيم الحوكمة وتشجيع تبني اساليب الادارة الرشيدة لدى الجهات الحكومية، ومتابعة تحسين جودة خدمات الجهات الحكومية ومؤشرات تحسين الاداء الحكومي والبرلماني، والمؤسسون هم:

1 ـ احمد حمد محمد السهلي.

2 ـ احمد عصيب مناور العنزي.

3 ـ احمد مبارك محمد العازمي.

4 ـ انور عيسى عبدالرحمن الشعيب.

5 ـ جاسم محمود عدالكريم المعراج.

6 ـ حمد احمد حمد السهلي.

7 ـ حمد سعد هبر الفضلي.

8 ـ حمد فرج محمد السهلي.

9 ـ حمود عايد سعد الفضلي.

10 ـ حمود عقلة صياد العنزي.

11 ـ حنان مهدي خلاوي العنزي.

12 ـ خالد حسني صاحي الخالدي.

13 ـ خالد عبداللطيف محمد حيات.

14 ـ خالد محمد معيض العازمي.

15 ـ خلود سمير بدر العيسى.

16 ـ خليل خالد خليل العنزي.

17 ـ دلال خالد عبدالله البدر.

18 ـ رباب داود تقي الصفار.

19 ـ رشيد خليفة محمد الصانع.

20 ـ رغد عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي.

21 ـ ريسان سعد هبر الفضلي.

22 ـ صالح ظاهر باقر حسين.

23 ـ صلاح محمد اسماعيل الهولي.

24 ـ ضاري مناحي محسن المطيري.

25 ـ طلال خالد خليل العنزي.

26 ـ عادل محمد شافي العجمي.

27 ـ عباس ريسان سعد الفضلي.

28 ـ عبدالمحسن متروك علي العنزي.

29 ـ عبدالعزيز علي عبدالرحمن الشراح.

30 ـ عبدالله سعد هبر الفضلي.

31 ـ عذاري تركي حمد العنزي.

32 ـ علي جابر سيد فاضل سيد هاشم.

33 ـ علي عبدالله سعد الفضلي.

34 ـ علي متروك علي العنزي.

35 ـ عمار عبدالله حجي ابراهيم الحمادي.

36 ـ عمر عقله صياد العنزي.

37 ـ فاضل علي ثامر الفضلي.

38 ـ فالح محمد مرزوق العازمي.

39 ـ فايزة دعسان حسين الصقري.

40 ـ فهاد مبارك فهيد العجمي.

41 ـ فهد علي ثامر الفضلي.

42 ـ فهد نواف فالح المسيلم.

43 ـ فهيد محمد معيض العازمي.

44 ـ فواز خالد خليل العنزي.

45 ـ فواز رائد داوي الفضلي.

46 ـ محسن ذعار محماس العتيبي.

47 ـ محمد ابراهيم مطر الحردان.

48 ـ محمد جاسم محمد الفضلي.

49 ـ محمد حمد محمد بديح السهلي.

50 ـ محمد خالد عبدالله السهلي.

51 ـ محمد درويش عبدالسلام الصقر.

52 ـ محمد ذعار محماس العتيبي.

53 ـ محمد راشد احمد الحقان.

54 ـ محمد سعد هبر الفضلي.

55 ـ محمد عبدالله سعد الفضلي.

56 ـ محمد فهد هذال الصواغ العازمي.

57 ـ محمد مبارك محمد العازمي.

58 ـ مساعد زيد محمد الصرعاوي.

59 ـ مشاري سليمان عقله العنزي.

60 ـ مشاري شايم هزاع العنزي.

61 ـ منصور عبدالهادي مسفر الشملان.

62 ـ هاشم علي سيد هاشم السيد هاشم.

63 ـ هزاع عقله صياد العنزي.

64 ـ هناء احمد حمد بوجروه.

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 9 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية 6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.