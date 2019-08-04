أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاحد تعميما يهدف الى “حوكمة مزادات الاسماك” والحد من رفع الاسعار خلال موسم صيد الاسماك أو عدم ايضاح ماهية نوعيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بيان أن التعميم الجديد يأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك لضمان استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها لحماية مصالح المستهلك وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلقة بالاسعار.

وذكرت أن التعميم تضمن في بنده الاول “عدم افتتاح المزاد إلا بحضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بجميع التوجيهات التى يصدرها وفي الأوقات التي يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق”.

وأفادت بأن البنود الأخرى شددت على ضرورة حمل الهوية التعريفية لكل المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

ولفتت الى انه بموجب التعميم ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح موضحا بها أسعار ونوعيه الاسماك والإحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة.

وبينت أن التعميم حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم “وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للاصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية” مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.

وقالت إن التعيم حدد فرز الحصص وتنظيمها وكمياتها اذ حدد لكل من الشركات والمطاعم 35 في المئة وأصحاب البسطات 35 في المئة والمستهلكين 30 في المئة على أن تلتزم مكاتب الدلالة بوضع لوحات بهذا التقسيم.

وحذرت (التجارة) في البيان جميع مكاتب وشركات الدلالة والسمسرة أنه في حال مخالفتهم للتعميم سيتم إتخاذ كل التدابير والاجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت عليه التلاعب بالمزادات أو بأسعار السوق أو بالاحكام المنظمة للمزادات.

وأكدت تواجد مفتشي الوزارة يوميا بما يكفل تفعيل أحكام القرارات المنظمة للمزادات ويحقق الانضباط المنشود للأسواق لافتة إلى تحديد عرض الأسماك المحلية بعد العصر والأسماك المستوردة بعد العشاء.

ودعت مفتشيها وجميع الجهات المختصة وأصحاب المكاتب والسماسرة والوسطاء الى الإلتزام بهذا التعميم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء به إعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/8/2019.