قال وكيل وزارة التربية الكويتية الدكتور سعود الحربي اليوم الاثنين ان استعدادات الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد ستنطلق في 14 الجاري بتنظيف وتشغيل وحدات التكييف.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان الوكيل الحربي أكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والمتابعة للعام الدراسي 2019 -2020 اهمية تضافر الجهود لتنفيذ خطة الوزارة في إنجاز العمل ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة في جميع المدارس ومساكن المعلمات والعقود والمشاريع.

ودعا الحربي وفقا للبيان الى ضرورة تشغيل المدارس تجريبيا وتهيئتها بشكل كامل وشامل لاستقبال أبنائنا الطلبة مشيرا إلى أن وزارة التربية تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وتبذل قصارى جهدها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمستوى الطموح.

وافاد أن مدراء المدارس والمدراء المساعدين المكلفين بمتابعة تجهيزات المدارس سيداومون قبل الطلبة بفترة كافية لحصر النواقص إن وجدت وكل ما يتعلق بجاهزية المدارس تمهيدا لتوفيرها.

واضاف ان مدراء المدارس سيقومون برفع التقارير النهائية إلى المناطق التعليمية لتلبية الاحتياجات والنواقص في مدارسهم مشددا على ضرورة تسجيل الملاحظات وايجاد الحلول المناسبة لضمان بدء العام الدراسي دون معوقات.

وذكر البيان ان الاجتماع ناقش البنود المتعلقة بآخر استعدادات القطاعات ونسب إنجاز العمل والتقارير الدورية عن المدارس الجديدة اضافة إلى تقارير توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.

ولفت الى ان الاجتماع تطرق ايضا إلى حالة العقود المتعلقة بالنظافة والنقليات والتغذية والمراسلة والحراسة في مختلف المناطق التعليمية ومتابعة العمل على توفير هذه الخدمات للتأكيد على جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.