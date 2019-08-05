البديّح: “جمعية النزاهة” تدعم الجهود الحكومية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أعلن رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي احمد البديّح السهلي ان اشهار جمعية النزاهة الوطنية يعكس جهود الكويت المستمرة والحثيثة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد متوجها بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح على دعمه لكل ما يعزز النزاهة والمساءلة كما نشكر وزير الشئون الاجتماعية سعد الخراز على جهوده خلال مساعي الإشهار ونشكر النائب احمد الفضل وكل من دعمنا في مساعي الاشهار.

وقال السهلي بأن الجمعية تعمل لتعزيز قيم النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد لدى الافراد والمؤسسات والمجتمع وتحقيق الحوار والتعاون بين مختلف القطاعات في الدولة في سبيل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساهمة بالرأي في مشروعات القوانين والنظم القانونية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز النزاهة والمساءلة والحوكمة

وتسعى جمعية النزاهة الوطنية لتدعيم الحوكمة وتشجيع تبني اساليب الإدارة الرشيدة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات والاتحادات الاهلية وجمعيات النفع العام والمساهمة بالرأي لتحسين جودة خدمات الجهات الحكومية باعتباره مؤشرا مهما لتحقيق النزاهة.

وأوضح السهلي بأن الجمعية ستعمل بالإطار الفني والمهني وستعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كما ستساهم في دعم الجهود الحكومية لنجاح استراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كما ستركز على الجانب الوقائي لتحصين المجتمع ومؤسسات الدولة من الفساد.

وشدد السهلي بأن الجمعية تعتبر الحفاظ على سمعة الكويت ركيزة أساسية في عملها مشيرا بان النظام الأساسي لجمعية النزاهة الوطنية نص على منع الأعضاء من القيام باي يعمل يؤدي بالمساس بسمعة الكويت.

وكشف السهلي بان الجمعية ستستكمل إجراءات المقر بعد الأشهار حسب النظم التي تضعها وزارة الشئون بهذا الخصوص.