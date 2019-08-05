تعادل المنتخب السوري مع نطيره اليمني اليوم الاثنين بنتيجة ( 1 – 1) ضمن منافسات بطولة غرب اسيا لكرة القدم المقامة في العراق.

واحرز هدفي اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات المجموعة الاولى في البطولة اللاعب محسن قراوي لصالح اليمن فيما عادل اللاعب فراس الخطيب النتيجة لصالح سورية.

وكان المنتخب السوري خسارة مبارته الاولى في المجموعة امام لبنان بنتيجة (2-1) فيما خسر المنتخب اليمني اما فلسطين بنتيجة (1-0).

وتضم المجموعة الاولى التي تلعب في كربلاء الى جانب سورية واليمن منتخبات العراق ولبنان وفلسطين.