روني على أبواب العودة إلى إنجلترا

اقترب الدولي الإنجليزي السابق واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق ودي سي يونايتد الحالي، من العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وكان تقارير صحفية، قالت إن روني قد يرحل إلى ديربي كاونتي ليعمل كمدرب ولاعب معًا.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس“، فإن روني سيصل إلى لندن، اليوم الثلاثاء، لعقد مفاوضات مع مسؤولي ديربي كاونتي بشأن الانتقال إلى النادي في مهمة مزدوجة.



وأشارت إلى أنه إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، فإن روني قد يعلن تعاقده مع ديربي كاونتي بشكل رسمي خلال أيام قليلة.



وكان ديربي كاونتي، قد تعاقد مؤخرًا مع الهولندي فيليب كوكو، في منصب المدير الفني، خلفًا لفرانك لامبارد الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشيلسي.