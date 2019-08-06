“الزراعة” تنفي توزيع أو استقبال طلبات حيازات زراعية حدودية

نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بتوزيع أو استقبال طلبات لتخصيص حيازات زراعية حدودية.

واكدت الهيئة في بيان صحفى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا سند له من الواقع مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من قام بنشر الشائعات.

ودعت الهيئة المواطنين الى التثبت من مثل تلك الاخبار قبل نشرها وتداولها خصوصا ان مسؤولي الهيئة المختصين على استعداد تام للرد على اي تساؤلات او استفسارات تتعلق بالهيئة .