حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 أغسطس 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
14 أغسطس 2019
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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