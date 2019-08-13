محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 14 أغسطس 2019

منذ 3 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
14 أغسطس 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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