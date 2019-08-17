ريال مدريد يفتتح موسمه بثلاثية في سيلتا فيجو

افتتح ريال مدريد منافساته بالدوري الإسباني 2019-2020 بالفوز 3-1 على سيلتا فيجو، في معقل الأخير “بالايدوس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وسجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة (90+1).

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مارسيلو، راموس، فاران، وأودريوزولا، وفي الوسط كروس، كاسيميرو، ومودريتش، وثلاثي الهجوم فينيسيوس، بيل، وبنزيما.

وكانت المفاجأة الأبرز هي وجود بيل في التشكيلة، رغم الكثير من التكهنات حول مستقبله، ولكن زيزو اعتمد عليه بعد إصابة هازارد بالأمس.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد فران إيسكريبا المدير الفني لسيلتا فيجو على طريقة لعب (4-2-2-2)، بوجود روبن بلانكو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي فازكويز، كوستاس، أراوخو، وأولازا، وفي الوسط لوبوتكا، فران، مينديز، سواريز، وثنائي هجومي فيرنانديز وأسباس.

بدأ ريال مدريد المُباراة بهدف مُبكر، حيث انطلق الويلزي جاريث بيل على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية في منطقة الجزاء إلى بنزيما الذي أسكنها في الشباك في الدقيقة 12.

وانحصر بعد ذلك اللعب في خط الوسط، دون أي تهديدات صريحة من الجانبين، رغم سيطرة ريال مدريد على الكرة بشكل أكبر.

وحاول سيلتا فيجو العودة في النتيجة، وجاءت أخطر محاولة من القائد أسباس على الطرف الأيمن والذي أرسل كرة عرضية لزميله فيرنانديز، لكن فاران حولها إلى ركنية في الدقيقة 31.

وكاد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، أن يُسجل الهدف الثاني للميرنجي، حيث أرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تألق الحارس روبن بلانكو في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 35.

واستمرت محاولات الميرنجي، وهذه المرة من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس روبن بلانكو على مرتين.

وتألق روبن بلانكو حارس سيلتا فيجو، في التصدي لمحاولة أخرى من جانب الويلزي جاريث بيل، في الدقيقة 44.

ونجح سيلتا فيجو في استغلال خطأ كارثي من أودريوزولا لتسجيل هدف التعادل بأقدام برايس مينديز، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “الفار”.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد مُضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، حيث استقبل تمريرة من زميله مارسيلو، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر لسيلتا فيجو في الدقيقة 46.

وجاء الرد سريعًا عبر أسباس الذي انطلق وانفرد بالحارس كورتوا، وتألق البلجيكي في التصدي لتسديدة قائد سيلتا فيجو في الدقيقة 48.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لوكا موردريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، إثر تدخله العنيف على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتسديدة رأسية قوية من أراوخو لاعب سيلتا فيجو، في الدقيقة 57، ضمن محاولات أصحاب الأرض للعودة.

ونجح الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على أقصى يمين حارس سيلتا فيجو روبن بلانكو في الدقيقة 61.

وقرر زيدان الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من فينيسيوس جونيور، ثم إيسكو بدلا من جاريث بيل، وأخيرًا يوفيتش بدلا من بنزيما.

وترك البديل فاسكيز بصمته في المباراة، بتسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 80، حيث استقبل تمريرة من بنزيما في منطقة الجزاء، وسدد في شباك سيلتا فيجو، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنجي.

وقلص الشاب لوسادا الفارق لسيلتا فيجو، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 91، حيث سدد كرة قوية أقصى يمين الحارس كورتوا.