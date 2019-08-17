وفيات يوم السبت 17 اغسطس 2019

خالده بدر عبد علي فرحان، «53 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، ق5، حسينية عقيلة الطالبين، للنساء: الرميثية، ق7، ش70، م4، ت: 99855338.

أحمد سعد سرور اليوحه، «32 عاماً»، شيع، للرجال: الدائري الخامس، مقابل القيروان، للنساء: الصليبية، ق2، ش19، م40، ت: 51280180 – 97791555 – 55255480.

أحمد حجي بوخضور، «97 عاماً»، شيع، العديلية، ق3، شارع عيسى عبدالرحمن العسعوسي، م32، ج35، ت: 66626138.

زينب بيومي إبراهيم موسى، زوجة سالم عبدالهادي شفيان العنزي، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق4، ش47، م26، للنساء: كيفان، ق1، ش10، م6، ت: 97766997 – 97666521.

عذبه سوعان عجيب، أرملة دحل شمشير العنزي، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، القصر، ق4ب، الشارع الأول، م22، للنساء: الرقة، ق7، ش14، م94، ت: 99701993 – 66225021.

عمر مطلق عمر سعد الراجحي، «68 عاماً»، شيع، للرجال: الصليبخات، ق3، ش111، م9، مقابل مدرسة صفية المتوسطة بنات، ت: 99995956 – 50544112.

محمد عبدالرحمن حسين العوضي، «84 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان العوضي، الدعية، للنساء:‍ كيفان، ق2، ش29، م60، ت: 99003969 – 98850003 – 99466567.