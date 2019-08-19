أنباء سارة لعشاق برشلونة

تلقت جماهير برشلونة نبأ سارا بشأن نجم فريقها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة “البلوغرانا” المفاجئة في افتتاحية “الليغا” أمام أتلتيكو بيلباو (0-1).

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ميسي الذي غاب عن مباراة بيلباو بداعي الإصابة، سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم، بعدما تعافى بشكل كامل.

وتعرض ميسي لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، أثناء أحد التدريبات في الخامس من الشهر الجاري، ولم يحدد حينها نادي برشلونة موعد عودة “البرغوث”، لكنه أشار إلى أن مدة العلاج ستكون بحسب استجابة اللاعب.

ومن المنتظر أن يشارك ميسي منذ البداية في المباراة التي ستجمع “البارسا” وضيفه ريال بيتيس الأحد المقبل، في ثانية جولات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة هو حامل لقب “الليغا”، كما أن ميسي تصدر قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا.

المصدر: matchtv.ru