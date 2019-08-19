رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع كوتينيو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، يؤكد خلاله توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس الأحد.



وكان برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.



وأشار البارسا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب، صاحب الـ 27 عامًا، القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر أثناء توقيع العقود حاملًا قميصه المفضل، الذي ارتداه سابقًا مع ليفربول الإنجليزي.

وفور توقيع العقد، تحدث كوتينيو لموقع بايرن الإلكتروني، قائلًا “بالنسبة لي، هذا الانتقال يمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لي مع فريق من أفضل الأندية في أوروبا”.

وأضاف “أتطلع بشدة لبدء هذا التحدي مع بايرن، فأنا لدي طموحات هائلة وأثق في تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد”.

من جانبه، قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي “كنا نعمل على جلب كوتينيو منذ فترة، ونحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة”.

ووجه رومينيجه شكره لمسؤولي برشلونة على موافقتهم، كما أبدى إعجابه بقدرات الدولي البرازيلي ومهاراته.

وأوضح حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري، أن كوتينيو كان شديد الوضوح خلال المفاوضات التي دارت في برشلونة، بإبداء رغبته في الانتقال لبايرن.

واختتم: “إنه لاعب من الطراز العالمي ويمتلك قدرات عظيمة تمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، لذا فإن قائمة البايرن حظيت بجودة إضافية، نظرًا لقدرة فيليب على مساعدتنا في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا هذا الموسم”.