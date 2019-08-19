دعت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية للالتحاق بالدفعة (48) الى مراجعة الهيئة خلال 30 يوما وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان المكلفين بالخدمة هم من مواليد 10 مايو 1999 ولغاية مواليد 31 مارس 2000 مبينة ان إلتحاق المكلفين المطلوبين للخدمة العاملة بالدورة سيكون في السابع من ديسمبر المقبل.

وأضافت ان الإستدعاء يشمل أيضا المتخلفين عن الدفعة الأولى (46) والدفعة الثانية (47) لإستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لأداء الخدمة العاملة.

ودعت الهيئة المكلفين بالخدمة الوطنية الى الإلتزام والتقيد بهذه الدعوة مبينة ان من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.