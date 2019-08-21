وفيات يوم الاربعاء 21 اغسطس 2019

جاسم حسين حسن، «89 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد مقامس، الرميثية، للنساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ت: 97274777.

رباب عبدالمحسن علي الصالح، أرملة جاسم محمد عبدالحسين الصالح، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الكاظمية البكاي، الشعب، ق6، ش68، م1، للنساء: السالمية، ق12، شارع أبوذر الغفاري، ج15، م11، ت: 97872447.

مساعد محمد عبدالله القذيفي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان القذيفي، قرطبة، ق2، ش1، م136، للنساء: الدسمة، ق6، ش67، م5، ت: 22540330 – 97151991.

نشمية جطلي الفريح، أرملة منور ساطي العارضي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: صباح الناصر، ق2، ش8، م18، ت: 50537322 – 97553140.

ناصر عبدالله ناصر حسين، «64 عاماً»، شيع، حسينية بوحمد، الدعية، ق2، ش27، م8، مقابل مركز الاحقاقي، عزاء النساء الفترة المسائية فقط، ت: 22542411.

سليمان حسين إبراهيم العوضي، «95 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق3، ديوان العوضي، للنساء: الروضة، ق2، ش26، م53، ت: 66611789.

محمد فاضل محمد ماحسين، «38 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: العدان، ق2، ش63، م3، ت: 9767662، 99566116.