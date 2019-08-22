قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن منخفض الهند الموسمي بدأ بالانحسار التدريجي ما يؤدي إلى هدوء تدريجي في سرعة الرياح وارتفاع للرطوبة النسبية وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح القراوي أن الطقس المتوقع مساء الخميس سيكون حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس نهار الجمعة سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول لاحقا إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع القراوي الطقس مساء الجمعة سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى شمالية غربية تتحول إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس المتوقع نهار السبت سيكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و 3 أقدام .

وأفاد بأن الطقس المتوقع مساء السبت سيكون حارا نسبيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية) م ف / ا ع ب