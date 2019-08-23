الهلال يكتسح أبها في افتتاح مشواره بالدوري السعودي

استهل الهلال وصيف بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير 4-2 على الوافد الجديد للدوري فريق أبها.

وقدم الفريق الأزرق مباراة قوية، أظهر فيها أبها قدراته على الوقوف في وجه الزعيم، لكن قلة خبرتهم خذلتهم في وقت الحسم، فيما استفاد الهلال من الفرص المتاحة له ليسجل نتيجة عريضة.

وتقدم أبها بهدف سجله فانيفا إيما إندرياتسيما في الدقيقة 20 وتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال في الدقيقة 39 قبل أن يسجل الفرنسي نفسه الهدف الثاني.

ثم عزز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يسجل سعد بقير الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، واختتم عمر خريبين أهداف المباراة والهلال بتسجيل الرابع في الدقيقة 85.

وحصد الهلال أول 3 نقاط له بالمسابقة متفوقا بأهداف الأربعة على كل منافسيه، بينما هبط أبها لقاع الترتيب بفارق الأهداف نفسه.

الشوط الأول

بكّر الهلال بالضغط على منافسه منذ مطلع اللقاء، لكنه اصطدم بدفاع ابهاوي قوي، رغم حرص لوشسيكو على تنويع الاختراقات من الأطراف والقلب، فتماسك دفاع الضيف المعزز بمحورين شكل عقبة على الهجوم الأزرق.

بعد مرور ربع ساعة تحرر رافقا سعد بقير من تكتلهم الدفاعين فبادروا للهجوم عبر الكرات الطويلة التي اربكت المعيوف ودفاع الهلال، ومن كرة عرضية لمتألق بقيرن سجل الملاغاشي ايفانيفا ايما اندرياتسيما، هدف التقدم لأبها في الدقيقة 20، لينشط الهلال وينتقض لاعبوه مخترقين عبر جيوفينكو وكادش من اليسار وكارييو(بديل عطيف) والشهراني من اليمين، فزادت خطورة العاب الزعيم.

الدقيقة 39 شهدت ترجمة التقوق الزرق بهدف لجوميز بعد تمريرة متقين من جيوفينكو لجومي سجلها المهاجم الفرنسي هدف تعادل، ولم سوى اربع دقائق حتى اعلن جوميز تسجيل هدفه الثاني بعد عرضية رائعة من الشهراني، لينتهي الشوط الأول هلاليا 2-1.

الشوط الثاني بكر ابها للهجوم وهدد كثير مرمى المعيوف، عبر النفاذ من العمق، حيث وجد المدرب الشابي ثغرة بين قلبي دفاع الهلال وسجل هدفا الغي بداعي التسلل، وبعد عشر دقائق حبست انفاس المضيف، استعاد وصيف بطل الموسم الماضي الزمام وتحرك بقوة لتعزيز تقدمه، ليتحصل على مراده في الدقيقة 63 عبر ركلة حرة مباشرة من على قوس خط منطقة الجزاء، سددها المتخصص جيوفينكو في مرمى عبدالعالي المحمدي.

تحرك ابناء الجنوب للعودة لأجواء اللقاء بالكرات العرضية، ليتحصل سعد بير على ركلة جزاء سجلها بنفسه هدفا ثانيا لأبها في الدقيقة 81، لتشتعل اجواء اللقاء، وبعد سيل متواصل من الهجمات الزرقاء ترجم البديل عمر خربين تفوق الهلال بالهدف الرابع مستثمرا كرة ركينة.