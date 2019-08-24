“التربية”: إنجاز 70 إلى 80% من صيانة المدارس

كشفت مصادر تربوية، لجريدة “الجريدة”، أن دوام المكلفين خلال الأسبوع الأول أثمر إنجاز حوالي 70 إلى 80 في المئة من الإصلاحات والنظافة في المدارس التي ثبت أنها بحاجة إلى مراجعة فيما يخص الصيانة والتكييف والنظافة، إضافة إلى توفير أثاث المدارس الجديدة، في حين اطمئنت الوزارة على المدارس الأخرى التي اقر المكلفون متابعتها بعدم وجود مشاكل تذكر فيها، الامر الذي يضع الوزارة في مأمن من حيث بدء الدوام المدرسي ودخول المعلمين في الأول من سبتمبر دون معوقات كبيرة تذكر.

وأوضحت المصادر أن ظهور مشاكل بسيطة في أول يوم لدوام المعلمين يمكن تداركه لاسيما أن دوام الطلبة سيكون في الاسبوع الثاني من سبتمبر، وهو ما يعطي الوزارة وقتا إضافيا لمعالجة أي مشكلة إن وجدت، وخاصة أنه من المتوقع أن تكون الأمور مناسبة، ولن تكون هناك مشاكل كبيرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن قيام الوزارة بتكليف عدد من المديرين ومن ينوب عنهم لمتابعة أعمال الاستعدادات في مدارسهم ساهم بشكل كبير في إنجاز الكثير من الاعمال والملاحظات التي تم رصدها، مؤكدة أن وجودهم قبل بدء الدوام بأسبوعين خلق أجواء من الجدية والتنسيق مع إدارات الصيانة والشركات المسؤولة عن الاصلاحات لإتمام جميع الملاحظات وإن كانت بسيطة للوصول إلى أفضل حالات العمل في المدارس.

ولفتت المصادر إلى أن اغلب المكلفين ساهموا إلى حد كبير من خلال التقارير اليومية التي تم إرسالها وكذلك التواصل اليومي مع مسؤولي الصيانة بالمناطق ومتابعة أعمال الشركات والتدقيق عليها، في إنجاح الفكرة وإصلاح معظم الأعطال التي رصدت في المدارس والتي كان أغلبها اعادة تشغيل اجهزة التكييف ومتابعة عملها لضمان عدم وجود أعطال فيها.

وذكرت أن ترك هذه الأعمال لليوم الأول من الدوام الرسمي مطلع سبتمبر كان سيتسبب في تأخيرها، وبالتالي الدخول في دوامة مع بداية الدوام المدرسي، إلا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن ساهمت في تخفيف الضغط ومعالجة المشاكل أولا بأول، مما يبشر ببداية دراسية مناسبة هذا العام.

المصدر: الجريدة