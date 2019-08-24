7 شركات لتوفير الأغذية بالمقاصف المدرسية

عقد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان اجتماعا مع نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع «الهيئة العامة للغذاء والتغذية» د ..نوال الحمد وممثلي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية و6 شركات وطنية أخرى لتوريد الألبان والمرطبات.

وفي هذا السياق، أكد السلطان حرص وزارة التربية على تعزيز السلوك الإيجابي وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة من خلال توفير الأغذية الصحية التي تقلل من الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالغذاء، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لتوريد المعجنات والبسكويت للمرحلة الابتدائية بجودة عالية وبمواصفات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وأشار السلطان إلى أن وزارة التربية تسعى دائما إلى دعم الشركات الحكومية الوطنية والتعاون معها فيما يصب بمصلحة الطالب.

من جهتها، ذكرت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.نوال الحمد أن الهدف من مشروع المقصف المدرسي الصحي هو تطوير المقاصف المدرسية، وذلك بدخول شركات وطنية ذات جودة عالية تطابق المواصفات الكويتية.