الشاهين يقترح تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه

أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه بثلاثة اقتراحات برغبة تتعلق بتعديل أوضاع العاملين في جامعة الكويت من حملة الدكتوراه، وفتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بالجامعة لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية، وتيسير النسب المطلوبة للقبول في كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت.
” إعادة النظر في تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وفق آلية محكمة (مثل الانتداب بغرض التعيين) وبما لا يعارض لوائح الجامعة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس”.
” فتح باب التقديم لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة الكويت لاستكمال درجة الدكتوراه من خلال الإجازة الدراسية وفق شروط تتلاءم مع لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس ووفق الحاجة للتخصصات عبر اتباع خطة لابتعاثهم وجعل الأولوية في التعيين لهم”.
ولا تخفى الجهود المبذولة من كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في توفير برامج متعددة بمختلف التخصصات لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلا أن هذه الجهود لم تمتد إلى تيسير شروط التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، على الرغم من كونها أبرز الأهداف التي أعلنت عنها والتي تتمثل في إتاحة أفضل فرص التعليم ما بعد الجامعي وتحقيق رغبة أفراد المجتمع في مواصلة التعليم والتطوير الفكري والمهاري في مجالات البحث والتطبيق، وهو ما اضطر معه الأفراد للسفر إلى الخارج وإنفاق مبالغ طائلة لاستكمال دراستهم، الأمر الذي يستدعي خفض نسب القبول لكلية الدراسات العليا تحقيقًا للغايات المقصودة والمصلحة العامة. لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
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