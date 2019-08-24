أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم السبت طرح أعمال الخدمات الاستشارية لاستكمال تخطيط وتصميم مدينة (الخيران السكنية).

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة المهندس إبراهيم الناشي في بيان صحفي حرص (السكنية) على تجهيز مشاريع المدن الاسكانية من حيث التصميم والتخطيط والتنفيذ في إطار خططها التنموية الاسكانية المستقبلية.

وأوضح الناشي أن الخيران السكنية تقع جنوب (الكويت) وتبعد عنها نحو 80 كيلومترا بمساحة 140 كيلومترا مربعا تقريبا وعدد وحداتها السكنية المستهدفة يصل الى 45 ألفا مبينا أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة التنموية الثالثة (2020 / 2021 – 2024 / 2025).

وذكر ان المؤسسة تقوم حاليا بتوزيع الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب (صباح الأحمد) لافتا الى أن مشروع مدينة جنوب (سعد العبدالله) في مراحله الأخيرة لاعتماد مخططات البنية التحتية والدراسات الاقتصادية تمهيدا لعقد الشراكة مع الجانب الكوري.

وأشار الى جهود حثيثة من قبل الجهات الحكومية لإزالة المعوقات في مدينة (سعد العبدالله) تمهيدا لتسليمها الى المؤسسة مبينا أن مشروع مدينة المطلاع السكني جار حاليا تنفيذه من قبل المؤسسة من حيث البنية التحتية والمباني العامة.