اختارت منظمة (World Young One) العالمية المهندس الكويتي مشعل العتيبي سفيرا للقادة الشباب من بين 55000 مشارك على مستوى العالم يمثلون 190 دولة.

وفي هذا الصدد قال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت “إنه أول كويتي وعربي يتم اختياره من قبل المنظمة كسفير للقادة الشباب” مؤكدا في الوقت ذاته أن الشباب يمكنهم أن يكونوا قوة لتحقيق رؤية الأمم المتحدة لعالم أكثر سلاما وصحة وانصافا.

وأضاف أن سبب اختياره يأتي لإنجازاته وإسهاماته الأخيرة في مجال البحث العلمي في الهندسة المعمارية وباعتباره شخصية شابه قيادية مؤثرة في مجتمعها بالأخص والوطن العربي عامة.

وذكر أنه تمت دعوته لحضور القمة العالمية للشباب التي ستقام في قصر (ويست منستر) والبرلمان البريطاني في لندن لتمثيل الكويت والوطن العربي في هذه القمة بمشاركة العديد من قادة ورؤساء من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المنظمة تهدف لاستثمار بالشباب وتعليمهم المهارات المختلفة من خلال عمل الدورات التدريبية التقنية والمهنية ودورات التطوير الذاتي لاكتساب المهارات بالاضافة الى فتح المراكز الصيفية وعرض الفعاليات الثقافية لشغل أوقات فراغهم والاستفادة من طاقاتهم المهدرة.

وبين أن القمة العالمية للشباب تشهد مشاركة العديد من قادة ورؤساء دول العالم كما تجمع ألمع الشباب المبدعين والمبتكرين.

وأفاد بأن القمة تهدف إلى عمل روابط دائمة بين المشاركين لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والإستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم ومساعدتهم في تذليل كل الصعوبات والعوائق التي تواجههم لتحقيق مشاريعهم ومبادراتهم والإشراف عليها.

وأشار الى أن لديه اهتماما بقضايا حفظ الطاقة والمدن المستدامة التي أجرى عليها أبحاثا عدة لافتا إلى سعيه لرفع الوعي في المجتمع وإحداث التغيير الإيجابي للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض البصمة الكربونية للمباني واستخدام الطاقات المتجددة المتاحة لمستقبل أكثر استدامة وبيئة نظيفة.

وقال العتيبي إنه مهتم بالعمل التطوعي ومشاركة الشباب الأفكار والرؤى التي تصب في العمل على رؤية (كويت جديدة 2035) لتعزيز دور الشباب الكويتي في تحقيق التنمية والريادة لدولة الكويت في شتى المجالات.

ومشعل العتيبي مهندس كويتي تخرج من جامعة كانساس الأمريكية وحاصل على أفضل أطروحه للدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعته عام 2017 وتم ترشيحه لمقعد لدراسة الدكتوراه في الهندسة المعمارية وحصل على المركز الأول من بين 500 باحث من 62 دولة مشاركة في المؤتمر الأوروبي الذي اقيم في باريس.

وحصل العتيبي على جائزة أفضل بحث علمي في مجال الهندسة المعمارية من بين 600 باحث من 54 دولة مشاركة على مستوى العالم وثاني أفضل مشاركة في مؤتمر امريكا الشمالية الدولي الثالث المقام في العاصمة واشنطن ممثلا عن الكويت بدعم ورعاية من الهيئة العامة للشباب.