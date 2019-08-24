أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية الانتهاء من إعداد برنامج الصيانة السنوي الشامل للوحدات الكهربائية والغلايات ووحدات التقطير إذ سيتم عمل الصيانات اللازمة لها مع المحافظة على تلبية الاحتياجات من الكهرباء والماء استعدادا لصيف 2020.

وقال الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة المهندس خليفة الفريج في تصريح صحفي اليوم السبت إنه تم الانتهاء من إعداد برنامج الصيانة والاستعداد للقيام بعمل صيانة سنوية لعدد 90 وحدة توليد كهربائية بما يمثل 83 بالمئة من إجمالي الوحدات.

وأضاف الفريج انه بالنسبة للمياه فسوف يتم عمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير بعمل صيانة 57 وحدة تقطير بما يعادل 97 بالمئة من إجمالي عدد وحدات التقطير اضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطة الشويخ ومحطة الزور وكذلك القيام بأعمال صيانة المعدات المساعدة بالمحطات.

وذكر أن برنامج الصيانة السنوي الشامل بجميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وعددها سبع محطات رئيسية موزعة على مناطق الكويت سيبدأ من شهر سبتمبر المقبل وينتهي في الاسبوع الاخير من شهر مايو 2020.

وأشار الى مشاركة مهندسين وفنيين من المحطات للاشراف على جميع أعمال الصيانات المختلفة وفقا لبرامج الصيانة المعتمدة بالتنسيق مع المقاولين في هذا المجال استعدادا لمرحلة صيف 2020 لتلبية احتياجات الشبكتين الكهربائية والمائية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتصاعد.

وشدد على أن هذه الصيانة تتم وفقا لمعايير المصانع العالمية تحقيقا للجودة والكفاءة المطلوبة مبينا أن البرنامج شمل إعداد برنامج الصيانة والتنسيق الكامل مع كل قطاعات الوزارة حسب توجيهات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري استعدادا للصيف القادم.