تشيلسي لامبارد يحقق فوزه الأول على حساب نورويتش

حقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بالتغلب على نوريتش سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية تشيلسي تامي أبراهام في الدقيقة 3 وماسون مونت في الدقيقة 17 وتامي أبراهام في الدقيقة 68، بينما سجل ثنائية نوريتش تود كانتويل في الدقيقة 6 وتيمو بوكي في الدقيقة 30.

وبهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوريتش عند 3 نقاط في المركز الـ13.

شهدت المباراة بداية قوية من الفريقين، حيث نجح تشيلسي في التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعد هجمة مرتدة منظمة وصلت إلى الجانب الأيمن لسيزار أزبلكويتا الذي أرسل عرضية متقنة لتامي أبراهام، ليسددها الأخير أرضية زاحفة بقدمه اليمنى في شباك تيم كرول.

ولم يحتاج نوريتش سيتي لأكثر من 3 دقائق فقط حتى أدرك هدف التعادل عبر تود كانتويل، بعد سلسلة من التمريرات في منطقة الجزاء انتهت بتمريرة من المهاجم تيمو بوكي لكانتويل الذي سجلها في شباك الحارس كيبا.

وحاول تشيلسي رد الفعل مباشرة بعدها بدقيقة واحدة، من خلال تسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر ماسون مونت، إلا أنها ذهبت سهلة في أحضان الحارس كرول.

وسجل تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 17 عبر ماسون مونت، حيث استغل البلوز خطأ في التمرير من دفاعات نوريتش سيتي، لتصل الكرة إلى كريستيان بوليسيتش، الذي مرر بدوره كرة سحرية إلى مونت لينفرد بكرول ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.

وكاد تشيلسي يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 25 بعد رأسية قوية من قبل المدافع كريستينسن، إلا أن كرول تصدى لها ببراعة.

وعادل نوريتش سيتي النتيجة في الدقيقة 30 بعد تمريرة من ميليانو بوينديا للمهاجم الفنلندي تيمو بوكي خلف المدافع كورت زوما، الذي انفرد بكيبا من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية لمست أصابع الحارس الإسباني قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 34 تحصل نوريتش سيتي على مخالفة سددها بوينديا صاروخية تصدى لها كيبا، لتصل إلى هانلي داخل منطقة الجزاء الذي تابع الكرة، ولكنه سددها ضعيفة في يد الحارس الإسباني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، استقبل بوليسيتش الكرة داخل منطقة الجزاء، ليمهدها لروز باركلي الذي سدد كرة علت العارضة، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسيطر تشيلسي على المباراة بصورة تامة في الدقائق الـ15 الأولى من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 61 تلقى إيمرسون تمريرة في المساحة الفارغة في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في أحضان كرول.

وشهدت الدقيقة 68 الخطورة الأولى لنوريتش عبر هداف الفريق بوكي الذي سدد كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تصدى لها كيبا.

وسجل أبراهام الهدف الثاني له في المباراة والثالث لتشيلسي في الدقيقة 68، وذلك بعدما تلقى تمريرة طولية من قبل كوفاسيتش، ليسدد كرة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك كرول.

وواصل نوريتش سيتي سعيه نحو ادراك هدف التعادل للمرة الثالثة، فمن ركلة ركنية ارتقى المدافع بن جودفري في الدقيقة 72، ليسدد رأسية ارتطمت بالعارضة.

وألغى حكم المباراة مارتن أتكينسون هدف لتشيلسي في الدقيقة 78 عبر زوما، بعد مخالفة من جيرو مع الحارس كرول.

وكاد باركلي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث سدد كرة تصدى لها كرول وأخرجها إلى ركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لتشيلسي.