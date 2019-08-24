ريال مدريد يسقط في فخ التعادل ضد بلد الوليد

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضد ضيفه ريال بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما سجل سيرجي جوارديولا لبلد الوليد في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحل بلد الوليد ثالثا بنفس عدد النقاط.

واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) المُعتادة، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، راموس، ومارسيلو، وفي الوسط كاسيميرو، كروس، وخاميس رودريجيز، والثلاثي الهجومي بيل وبنزيما وإيسكو.

وعلى الجانب الآخر لجأ سيرجيو جونزاليس المدير الفني لبلد الوليد، على طريقة لعب (4-4-2)، ماسيب في حراسة المرمى، أمامه ناتشو، ساليسو، أوليفاس، ومويانو، وفي الوسطط بلانو، إيميتريو، ميتشيل، وبورو، وثنائي هجومي أونال وجوارديولا.

بدأ ريال مدريد تهديد الضيوف مُبكرًا، حيث انطلق خاميس رودريجيز ومرر لزميله جاريث بيل، والذي بدوره

سدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجاب القائم الأيمن في الدقيقة 13.

وجاءت أولى فرص بلد الوليد في الدقيقة 21، عبر أوسكار بلانو الذي صوب على مرمى كورتوا لكن تسديدته علت المرمى.

وكاد خاميس رودريجيز أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد، حيث استقبل تمريرة عرضية من توني كروس، وسددها بالرأس أقصى يسار الحارس ماسيب في الدقيقة 33، لكنها مرت بجانب المرمى.

واستمر مسلسل إهدار الفرص لخاميس رودريجيز، والذي كان قادما من الخلف، واستقبل تمريرة من بنزيما ليُرسل تسديدة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لبلد الوليد في الدقيقة 36.

وتألق الحارس ماسيب في التصدي لتسديدة من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنجي في الدقيقة 37، وحولها إلى ركينة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقرر زيدان مع بداية الشوط الثاني الدفع بفينيسيوس جونيور بدلا من خاميس رودريجيو، ليعود إيسكو إلى خط الوسط، وينتقل البرازيلي للطرف الأيسر.

وحاول جاريث بيل هز شباك بلد الوليد حيث استلم كرة على الطرف الأيمن، وتوغل حتى حدود المنطقة وسدد بقوة لكن تصدى له الحارس ماسيب في الدقيقة 57.

واستهدف “زيزو” تعزيز الخط الهجومي بالدفع بلوكا يوفيتش بدلا من إيسكو، من أجل استغلال سيطرة فريقه على الكرة، والوصول بكرات خطرة على مرمى الخصم، لكن بدون أي فاعلية تهديفية.

ومن أول لمسة للبديل لوكا يوفيتش، سدد كرة رأسية اصطدمت بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس ماسيب في الدقيقة 69.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في أخطر اختبار له في المباراة، حيث قام أونال لاعب بلد الوليد بإرسال تسديدة قوية تصدى لها البلجيكي في الدقيقة 74.

واقتنص الفرنسي كريم بنزيما هدفا قاتلا لريال مدريد في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة من كارفاخال على حدود المنطقة وسدد أقصى يسار الحارس ماسيب.

ونجح سيرجي جوارديولا مهاجم بلد الوليد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، حيث استغل تقدم خط الدفاع لينفرد بالحارس كورتوا، ويُسدد في الشباك، ويمنح فريقه نقطة ثمينة من أنياب الميرنجي.

