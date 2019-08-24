أجرى منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم السبت أول تدريباته للمواجهة المرتقبة مع منتخبي نيبال وأستراليا يومي 5 و10 سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأسي العالم وآسيا.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان صحفي إن التدريبات جرت في ملعب عبدالرحمن البكر استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكانت القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في يوليو الماضي وضعت منتخب الكويت في المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا والأردن والصين تايبيه والنيبال.

وتجرى التصفيات بطريقة الدوري المجزأ من مرحلتين وستقام خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 وحتى 9 يونيو 2020.