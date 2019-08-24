ترقية 17 مستشاراً في “الخارجية”

صدر المرسوم رقم 214 لسنة 2019 بترقية 17 مستشاراً في وزارة الخارجية. ونص المرسوم الذي تنشره الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد على أن «يرقى المستشارون التالية أسماؤهم إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية»:

عبدالناصر مسفر الرشيدي، عبدالله علي اليحيا، خليفة محمد الخرافي، منصور خالد العمر، عبدالعزيز محمد البشر، حمد علي الهزيم، بدر عبدالله المنيخ، طلال خالد المطيري، علي سالم الذايدي، فاضل حيدر الحسن، غازي حامد الفضلي، ناصر صقر الغانم، مشعل أحمد المنصور، حمد سليمان المشعان، طلال سليمان الفصام، زياد فيصل المشعان، محسن عبيد العجمي.