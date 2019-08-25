قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الأحد إن الأمانة تتبع المنهج التشاركي في صياغة الخطة الانمائية الثالثة.

ونفى مهدي في تصريح صحفي ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اسناد مهمة إعداد الخطة لشركة مؤكدا إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات عبر مركز الكويت للسياسات العامة أحد الوحدات التنظيمية التابعة لأمانة (التخطيط) بالتعاون مع مستشاريين وطنيين.

وأوضح أن المنهج التشاركي في منهجية صياغة الخطة شمل سلسلة فعاليات ونشاطات بينها ورش عمل ومحاضرات توعوية وندوات بلغت نحو 14 فعالية تقوم بها الامانة بهدف اشراك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إعداد الخطة.

وأفاد بأنه “تم التعاقد مع (شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات) هذا العام بهدف تنفيذ تطوير منهجية صياغة خطة التنمية الوطنية مع الأمانة وفق أعمال تصميم عملية التخطيط الاستراتيجي لصياغة خطة التنمية الوطنية 2020 -2025”.

وذكر أن الشركة ستقوم بتصميم المستندات اللازمة لإدارة مشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية لتنفيذه عبر مكتب إدارة المشاريع باستخدام منهجية ومبادئ إدارة المشاريع فضلا عن تقديم الدعم التنظيمي والتنسيقي والإداري لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم إعداد خطة التنمية الوطنية.

وأضاف أن اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناقشت نطاق عمل الشركة في تقديم الدعم الفني للتخطيط الاستيراتيجي والذي يتمثل في انشاء آلية واضحة لتيسير مشاركة واشراك جميع الجهات أصحاب الشأن وتقديم الدعم الفني للتخطيط الاستراتيجي (خارطة إعداد خطة التنمية الوطنية).

وأوضح أن الشركة ستقوم أيضا بتصميم المواد التدريبية وتنظيم ورش عمل تدريبية حول استخدام المنهجية الجديدة والمبادئ الإرشادية لصياغة الخطط الإنمائية السنوية إضافة إلى تنظيم ورش عمل حول استخدام المعايير والآليات المنقحة لاختيار المشاريع الإنمائية.