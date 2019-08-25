فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بورنموث اليوم الاحد بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكرة القدم (بريميرليغ).

واحرز اهداف السيتي في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اللاعب سيرجيو اغويرو في الدقيقة 15 والدقيقة 64 واللاعب رحيم استيرلينغ في الدقيقة 43 فيما احرز هدف بورنموث اللاعب هاري ويلسون في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وبهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده الى سبع نقاط فيما بقي بورنموث عند رصيده السابق اربع نقاط.