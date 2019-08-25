حقق فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 150 سم محققا زمن 96ر36 ثانية ومتفوقا على أبطال العالم في فروسية قفز الحواجز ضمن بطولة (دي كاريل) الدولية ذات النجمتين.

وقال رئيس نادي الكويت للفروسية جاسم الخرافي في تصريح صحفي اليوم الأحد “الحمد لله نجح فارس النادي علي الخرافي في التألق بصورة ملفتة ضمن بطولة دولية قوية على ارتفاعات عالية بمشاركة أبطال العالم في القفز على الحواجز يمثلون 58 دولة منها ايرلندا وأمريكا وبلجيكا وايطاليا وروسيا والنرويج وهولندا وألمانيا”.

وأضاف الخرافي أن البطولة تندرج ضمن بطولات ال(غراند بري) ذات نجمتين ونقاطها مؤهلة إلى بطولة العالم.

وأهدى هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما و إلى الشعب الكويتي.

وتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة برئاسة الدكتور حمود فليطح ونائبه الدكتور صقر الملا على الدعم اللا محدود للفروسية الكويتية معربا عن أمله في دعم فرسان الكويت في البطولات الدولية المقبلة.

وكان الفارس العالمي علي الخرافي حقق الموسم الماضي أول ميدالية أولمبية في الأسياد للكويت بعد غياب طويل بفضل الإعداد الجيد والمواظبة على التدريبات اليومية وفرض نفسه بقوة في المسابقات المحلية وأيضا البطولات الخارجية.