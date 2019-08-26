اكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم الاثنين ضرورة تحري الدقة عند بث الاخبار المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية.

وشدد الفضالة خلال اجتماع عقده مع امين سر جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد والوفد المرافق في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف “على ضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول وبث الاخبار وان تكون معالجة الاحداث بطريقة موضوعية لاسيما في القضايا العامة والتي لها انعكاسات امنية على المجتمع مثل قضية المقيمين بصورة غير قانونية”.

واستعرض خلال الاجتماع اخر مستجدات قضية المقيمين بصورة غير قانونية وجهود الجهاز المركزي لمعالجة القضية والتسهيلات التي توفر لهم مقدما شرحا مفصلا بالأرقام والاحصائيات حول كافة الخدمات والتسهيلات التي يحصلون عليها من مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها ضمان التعليم والعلاج بالمجان.

وحضر الاجتماع اعضاء لجنة شؤون المهنة بجمعية الصحافيين الكويتية بدور المطيري وعذراء الرفاعي وسليمان الرشيدي ومشاري العلوش.