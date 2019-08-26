محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 27 أغسطس 2019

منذ 3 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
27 أغسطس 2019

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 29&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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