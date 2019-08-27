“المنبر الديمقراطي”: ندين وبشدة العدوان الصهيوني السافر على سيادة الأراضي العربية

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي البيان التالي:

تابعنا في المنبر الديمقراطي الكويتي الأحداث المؤسفة والخطرة التي أقدم عليها نظام الاحتلال الصهيوني بتعديه السافر على أراض عربية من خلال طائرات مسيرة استهدفت في الأيام الماضية كل من لبنان والعراق وسوريا، وقابل ذلك إجماع عربي مريب على السكوت وعدم التنديد أو اتخاذ ما يلزم لردع جرائم هذا الكيان الغاصب وإرهابه.

إننا ندين وبشدة هذا الاعتداء من قبل العصابات الصهيونية الإرهابية الذي يأتي، اليوم، كورقة دعائية انتخابية بختم الدم العربي يستخدمها مجرموه في وقت تقترب فيه الانتخابات الصهيونية، لتكون مدخلهم نحو المزيد من عمليات الاستيطان والتهجير والاحتلال والجرم، ولتعزيز وجود هذا المحتل الصهيوني على الأراضي العربية.

كما نستنكر ونأسف للمرحلة التي وصلت لها بعض المنصات الإعلامية العربية بتبنيها الرواية الصهيونية لهذا الاعتداء والترويج لها، والتسليم بصدق قوله، بشكل يخدم مصالح المحتل ومخططاته الإجرامية والتوسعية التي لا تقف عند حدود فلسطين المحتلة.

ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي، وتمسكاً بمنطلقاتنا العربية والقومية، نندد بهذا العدوان السافر الصهيوني على سيادة الأقطار العربية، ونؤكد على خطورة التعامل معه وفقاً للرواية الصهيونية المحملة بالأكاذيب والتي لا تمت لواقع الأمر بصلة، مع دعوتنا لضرورة تحرك عربي جامع لردع المحتل من استخدام الأراضي العربية ساحة دعائية له ولجرائمه.