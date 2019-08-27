الكويت تستضيف كونجرس الاتحاد الأسيوى للصحافة الرياضية 2020

وقع الاختيار على دولة الكويت لاستضافة كونجرس الاتحاد الأسيوى للصحافة الرياضية فى العام المقبل 2020.

ووجه الكويتى سطام السهلى رئيس الاتحاد الأسيوى للصحافة الرياضية الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على اختيار دولة الكويت لاستضافة اجتماع الكونجرس الذى سيعقد فى العام المقبل.

وقال السهلى فى تصريح صحفى عقب انتهاء التصويت: “جاء فوز الكويت بالحصول على أغلبية الأصوات، خلال اجتماع الكونجرس اليوم الثلاثاء الذى تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور ويختتم أعماله غدا الأربعاء، وذلك بعد منافسة مع دولة كوريا الجنوبية”.

وتابع: “سبق تصويت الجمعية العمومية، موافقة المكتب التنفيذى للاتحاد الأسيوى للصحافة الرياضية على إقامته فى الكويت خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، لتحسم الجمعية العمومية الأمر فى النهاية لمصلحتنا”.

وشدد السهلى على أن ملف الكويت لاستضافة الكونجرس نال ثقة أغلبية الاتحادات الأعضاء، لاسيما أنه جاء واضحا وتكفل بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح اجتماع الكونجرس المقبل، مبينا أن عملية التصويت شهدت شفافية كاملة فى ظل حرص وفدى الكويت وكوريا الجنوبية على الترويج لملفيهما، ومن ثم فقد جاء التصويت بالأغلبية لملف الكويت، والذى يعد بمنزلة وسام جديد للصحافة الرياضية الكويتية التى تؤكد مجددا على ريادتها ودورها الفعال فى القارة الأسيوية.

ولفت السهلى إلى أن الكويت ستضرب أروع الأمثلة فى استضافة اجتماع الكونجرس 2020، لتؤكد أنها قادرة على استضافة الاجتماعات والبطولات بشكل متميز كما تعود الجميع.

واختتم السهلى تصريحه معربا عن أمنيته بالمزيد من النجاح للصحافة الرياضية فى دول القارة ، خصوصا فى ظل الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأسيوى للصحافة الرياضية، والذى يعمل بشكل مستمر على الارتقاء بالصحفيين والصحافة الرياضية من خلال ورش العمل التى يقيمها.